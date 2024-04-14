Турнир претенденток. 9-й тур. Конеру сыграет с Лагно, Музычук против Горячкиной, другие партии

Теги результаты турнир претендентов Екатерина Лагно Хампи Конеру Анна Музычук Тань Чжунъи Александра Горячкина Лэй Тинцзе Нургюл Салимова Рамешбабу Вайшали Шахматы

14 апреля пройдут партии девятого тура турнира претенденток.

Турнир претенденток

Торонто, Канада

9-й тур

Начало партий – 21.30 по московскому времени. 

Лэй Тинцзе (Китай) – Нургюл Салимова (Болгария) 

Хампи Конеру (Индия) – Екатерина Лагно (Россия)

Рамешбабу Вайшали (Индия) – Тань Чжунъи (Китай)

Анна Музычук (Украина) – Александра Горячкина (Россия) 

Турнирное положение: Горячкина, Лэй Тинцзе, Тань Чжунъи – по 5, Лагно – 4,5, Салимова, Конеру – по 3,5, Музычук – 4, Вайшали – 2,5. 

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с первого хода.

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