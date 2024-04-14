Турнир претенденток. 9-й тур. Конеру сыграет с Лагно, Музычук против Горячкиной, другие партии
14 апреля пройдут партии девятого тура турнира претенденток.
Турнир претенденток
Торонто, Канада
9-й тур
Начало партий – 21.30 по московскому времени.
Лэй Тинцзе (Китай) – Нургюл Салимова (Болгария)
Хампи Конеру (Индия) – Екатерина Лагно (Россия)
Рамешбабу Вайшали (Индия) – Тань Чжунъи (Китай)
Анна Музычук (Украина) – Александра Горячкина (Россия)
Турнирное положение: Горячкина, Лэй Тинцзе, Тань Чжунъи – по 5, Лагно – 4,5, Салимова, Конеру – по 3,5, Музычук – 4, Вайшали – 2,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с первого хода.