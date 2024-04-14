Турнир претенденток. 9-й тур. Конеру сыграет с Лагно, Музычук против Горячкиной, другие партии

14 апреля пройдут партии девятого тура турнира претенденток.

Турнир претенденток

Торонто, Канада

9-й тур

Начало партий – 21.30 по московскому времени.

Лэй Тинцзе (Китай) – (Болгария)

Хампи Конеру (Индия) – (Россия)

Рамешбабу Вайшали (Индия) – Тань Чжунъи (Китай)

(Украина) – (Россия)

Турнирное положение: Горячкина, Лэй Тинцзе, – по 5, Лагно – 4,5, Салимова, Конеру – по 3,5, Музычук – 4, Вайшали – 2,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с первого хода.