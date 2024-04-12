Турнир претенденток. 8-й тур. Лагно сыграет с Горячкиной, Тань Чжунъи против Лэй Тинцзе и другие партии
12 апреля на шахматном турнире претенденток начнутся партии 8-го тура.
Торонто, Канада
8-й тур
Начало партий – 21:30 по московскому времени.
Екатерина Лагно (Россия) – Александра Горячкина (Россия)
Нургюл Салимова (Болгария) – Анна Музычук (Украина)
Тань Чжунъи (Китай) – Лэй Тинцзе (Китай)
Хампи Конеру (Индия) – Рамешбабу Вайшали (Индия)
Турнирное положение: Тань Чжунъи – 5, Горячкина – 4,5, Лагно, Лэй Тинцзе – по 4, Салимова – 3, Конеру, Музычук, Вайшали – по 2,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с первого хода.