Турнир претенденток. 8-й тур. Лагно сыграет с Горячкиной, Тань Чжунъи против Лэй Тинцзе и другие партии

Теги результаты турнир претендентов Екатерина Лагно Хампи Конеру Анна Музычук Тань Чжунъи Александра Горячкина Лэй Тинцзе Нургюл Салимова Рамешбабу Вайшали Шахматы

12 апреля на шахматном турнире претенденток начнутся партии 8-го тура.

Турнир претенденток

Торонто, Канада

8-й тур

Начало партий – 21:30 по московскому времени.

Екатерина Лагно (Россия) – Александра Горячкина (Россия)

Нургюл Салимова (Болгария) – Анна Музычук (Украина)

Тань Чжунъи (Китай) – Лэй Тинцзе (Китай)

Хампи Конеру (Индия) – Рамешбабу Вайшали (Индия)

Турнирное положение: Тань Чжунъи – 5, Горячкина – 4,5, Лагно, Лэй Тинцзе – по 4, Салимова – 3, Конеру, Музычук, Вайшали – по 2,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с первого хода.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий