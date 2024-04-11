Турнир претенденток. 7-й тур. Горячкина сыграет с Тань Чжунъи, Лагно встретится с Сулимовой и другие партии

Теги результаты турнир претендентов Екатерина Лагно Хампи Конеру Анна Музычук Тань Чжунъи Александра Горячкина Лэй Тинцзе Нургюл Салимова Рамешбабу Вайшали Шахматы

10 апреля в Торонто пройдут партии 7-го тура шахматного турнира претенденток.

Турнир претенденток

Торонто, Канада

6-й тур

Начало партий – 21:30 по московскому времени.

Екатерина Лагно (Россия) – Нургюл Салимова (Болгария)

Александра Горячкина (Россия) – Тань Чжунъи (Китай)

Анна Музычук (Украина) –  Хампи Конеру (Индия)

Лэй Тинцзе (Китай) – Рамешбабу Вайшали (Индия)

Турнирное положение: Тань Чжунъи – 4,5, Горячкина – 4, Лагно – 3,5, Лэй Тинцзе, – 3, Вайшали, Салимова – по 2,5, Конеру, Музычук – по 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с первого хода.

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Почему женщины не играют с мужиками? Могли бы легко, антропометрические данные тут неважны, это вам не футбол или теннис, полное равенство, а заодно и все точки над i расставили бы наконец.
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