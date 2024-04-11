Турнир претенденток. 7-й тур. Горячкина сыграет с Тань Чжунъи, Лагно встретится с Сулимовой и другие партии
10 апреля в Торонто пройдут партии 7-го тура шахматного турнира претенденток.
Торонто, Канада
6-й тур
Начало партий – 21:30 по московскому времени.
Екатерина Лагно (Россия) – Нургюл Салимова (Болгария)
Александра Горячкина (Россия) – Тань Чжунъи (Китай)
Анна Музычук (Украина) – Хампи Конеру (Индия)
Лэй Тинцзе (Китай) – Рамешбабу Вайшали (Индия)
Турнирное положение: Тань Чжунъи – 4,5, Горячкина – 4, Лагно – 3,5, Лэй Тинцзе, – 3, Вайшали, Салимова – по 2,5, Конеру, Музычук – по 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с первого хода.