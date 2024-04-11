Путин наградил главу Федерации шахмат России Филатова орденом Александра Невского

Теги Владимир Путин Валентина Гунина Андрей Филатов ФШР Александр Ткачев Шахматы

Владимир Путин наградил главу Федерации шахмат России орденом Александра Невского.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие и популяризацию отечественного шахматного движения наградить орденом Александра Невского Филатова Андрея Васильевича – старшего тренера спортивной сборной команды Российской Федерации по шахматам федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России», – говорится в документе.

Валентина Гунина получила Орден Почета. Орденом Дружбы были награждены старший тренер женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский, тренер мужской сборной России Александр Рязанцев и главный тренер сборных команд России Сергей Яновский, а также президент Азиатской шахматной федерации (ACF) Султан бин Халифа Аль-Нахайян.

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

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2 комментария
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Я так и представляю картину
— Это чо?
— Владимир Владимирович, это наградной лист на шахматистов.
— Это чо? Какие шахматисты, зачем шахматисты?
— Владимир Владимирович, давно не награждали шахматистов. Всех награждали, а про них забыли.
— Да ладно, чо мне, жалко что ли?
Подписывает.
— А завтра кто у нас по расписанию?
— Владимир Владимирович, завтра у нас свекловоды.
— Какие свекловоды, зачем свекловоды?
— Владимир Владимирович, ну...
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Уот так вот.
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