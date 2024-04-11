Путин наградил главу Федерации шахмат России Филатова орденом Александра Невского

Владимир Путин наградил главу Федерации шахмат России орденом Александра Невского.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие и популяризацию отечественного шахматного движения наградить орденом Александра Невского Филатова Андрея Васильевича – старшего тренера спортивной сборной команды Российской Федерации по шахматам федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России», – говорится в документе.

получила Орден Почета. Орденом Дружбы были награждены старший тренер женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский, тренер мужской сборной России Александр Рязанцев и главный тренер сборных команд России Сергей Яновский, а также президент Азиатской шахматной федерации (ACF) Султан бин Халифа Аль-Нахайян.

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».