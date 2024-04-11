Путин наградил главу Федерации шахмат России Филатова орденом Александра Невского
Владимир Путин наградил главу Федерации шахмат России орденом Александра Невского.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в развитие и популяризацию отечественного шахматного движения наградить орденом Александра Невского Филатова Андрея Васильевича – старшего тренера спортивной сборной команды Российской Федерации по шахматам федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России», – говорится в документе.
Валентина Гунина получила Орден Почета. Орденом Дружбы были награждены старший тренер женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский, тренер мужской сборной России Александр Рязанцев и главный тренер сборных команд России Сергей Яновский, а также президент Азиатской шахматной федерации (ACF) Султан бин Халифа Аль-Нахайян.
Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
— Это чо?
— Владимир Владимирович, это наградной лист на шахматистов.
— Это чо? Какие шахматисты, зачем шахматисты?
— Владимир Владимирович, давно не награждали шахматистов. Всех награждали, а про них забыли.
— Да ладно, чо мне, жалко что ли?
Подписывает.
— А завтра кто у нас по расписанию?
— Владимир Владимирович, завтра у нас свекловоды.
— Какие свекловоды, зачем свекловоды?
— Владимир Владимирович, ну...