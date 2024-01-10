Андрей Филатов: «В прошлом году было два примера и настоящих символа борьбы и мужества – это Гунина и Костомаров»

Президент ФШР назвал шахматистку Гунину и фигуриста Костомарова символами борьбы и мужества.

Гунина – победительница чемпионата мира по блицу 2023 года. Ранее ей был поставлен диагноз «волчанка».

Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду. В 2023 году он перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии, но в декабре вышел на лед в коньках в ледовом шоу.

«Валентина Гунина, несмотря на тяжелую болезнь, смогла стать чемпионкой мира, и для меня она является главным героем в спорте на данный момент.

Вообще в прошлом году, пожалуй, было два примера и настоящих символа борьбы и мужества – это Гунина и Роман Костомаров», – сказал Андрей Филатов.