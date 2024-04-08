Валентина Гунина: «Непомнящий пока оправдывает статус фаворита. Надо продолжать в том же духе и поменьше заниматься самокопанием»

Теги Вишванатан Ананд Магнус Карлсен турнир претендентов Валентина Гунина Ян Непомнящий Спорт-Экспресс Шахматы

Гроссмейстер Валентина Гунина поделилась впечатлениями от турнира претендентов.

В мужском турнире после четырех туров лидирует россиянин Ян Непомнящий. 

«Читала цитату Виши Ананда, когда он говорит, что молодые игроки привносят в турнир новый дух, играя на победу за оба цвета. Я большая поклонница таланта Гукеша и отчасти Прагга, но мне кажется, что прошлое поколение топ-игроков было более обученное.

Молодые индийцы совершают очень много ошибок, так как чересчур много готовятся с компьютером. Они немного зашорены, когда после дебюта надо сыграть на инстинкте.

Поэтому мы с тренером разбавляем работу: я сижу за доской, а тренер — за мощным движком. Я спрашиваю, что будет, если я пойду так или так. Задаю тысячу вопросов, а Ваня (Иван Попов) сразу выдает мне решения. Так у меня хорошо получается запоминать варианты.

Ян Непомнящий пока оправдывает статус фаворита, реализуя свой огромный опыт. Особенно это сказалось в партии с Гукешом, где ему удалось спастись в тяжелом положении, и с Видитом, которого удалось загнать в жуткий цейтнот. Надо продолжать в том же духе и поменьше заниматься самокопанием.

Надеюсь, что новый секундант тезка Ян Густафссон добавит ему позитива и уверенности (не зря немец много лет был в команде Магнуса Карлсена). Все-таки в турнире претендентов важен каждый тур.

Нельзя расслабляться после побед и унывать после поражений. Шансы по-прежнему есть у всех, за исключением очевидных аутсайдеров», – считает Гунина. 

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