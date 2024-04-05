Карлсен о шансах Непомнящего на турнире претендентов: «У него достаточно опыта, чтобы быть в группе борющихся за высокое место»

Магнус Карлсен поделился мнением о шансах Непомнящего на турнире претендентов.

Шахматный турнир претендентов стартовал в Торонто накануне. В первом туре россиянин сыграл вничью с Ниджатом Абасовым из Азербайджана.

«В последние несколько лет Ян мало что показывал, за исключением выступлений на турнирах претендентов. Он показывает хорошие результаты то тут, то там.

На данный момент я не уверен, но думаю, что у него достаточно опыта, чтобы быть в группе борющихся за высокое место, учитывая, что он выиграл два раза подряд», – сказал 16-й чемпион мира.

отметил, что считает главными фаворитами турнира и .