Карлсен о шансах Непомнящего на турнире претендентов: «У него достаточно опыта, чтобы быть в группе борющихся за высокое место»
Магнус Карлсен поделился мнением о шансах Непомнящего на турнире претендентов.
Шахматный турнир претендентов стартовал в Торонто накануне. В первом туре россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с Ниджатом Абасовым из Азербайджана.
«В последние несколько лет Ян мало что показывал, за исключением выступлений на турнирах претендентов. Он показывает хорошие результаты то тут, то там.
На данный момент я не уверен, но думаю, что у него достаточно опыта, чтобы быть в группе борющихся за высокое место, учитывая, что он выиграл два раза подряд», – сказал 16-й чемпион мира.
Карлсен отметил, что считает главными фаворитами турнира Фабиано Каруану и Хикару Накамуру.