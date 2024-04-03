Владислав Артемьев: «Каруана имеет хорошие шансы выиграть турнир претендентов. В прошлом году он выступал достаточно стабильно и сильно»
Шахматист Владислав Артемьев выделил трех фаворитов турнира претендентов.
Турнир стартует в Торонто 4 апреля.
«Безусловно, турнир претендентов является очень важным и интересным соревнованием, буду за ним следить. На мой взгляд, по современным меркам он чересчур затяжной – трудно удерживать внимание болельщиков, да и профессионалов в течение трех недель.
Что касается фаворитов – думаю, что в мужском турнире Фабиано Каруана имеет хорошие шансы выиграть, так как в прошлом году он выступал достаточно стабильно и сильно. Чуть меньше шансов у Яна (Непомнящего), хотя, учитывая его победный опыт в данных турнирах, шансы есть.
Также считаю, что при определенном раскладе победить может и Хикару Накамура. Если турнир будет идти в вязкой манере, американский шахматист играет очень стабильно и обычно хорошо использует свои шансы.
Если победит кто-то не из этой тройки, буду немного удивлен. Конечно, Алиреза Фируджа и молодые индийцы достаточно сильны, но не очень стабильны для победы на таком напряженном турнире, но посмотрим, всякое случается», – сказал Артемьев.