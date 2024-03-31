«Накамура, Каруана, Непомнящий и Фируджа – основные фавориты. Это будет противостояние поколений». Поткин о турнире претендентов

Теги Магнус Карлсен турнир претендентов Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана Владимир Поткин Алиреза Фируджа Шахматы

Владимир Поткин назвал Яна Непомнящего одним из фаворитов турнира претендентов.

С 3 по 22 апреля в Торонто пройдут соревнования, где определится участник матча за звание чемпиона мира против китайца Дин Лижэня.

«Накамура, Каруана, Ян и Фируджа являются основными фаворитами. В целом это будет противостояние поколений: Накамура, Каруана и Ян, более опытные шахматисты, будут соперничать с плеядой очень сильных молодых игроков.

Фируджа в предыдущем турнире претендентов был не в своей тарелке, не мог найти свою игру. Плюс был груз ответственности, который на него взвалил Магнус [Карлсен], объявив его главным претендентом на корону. В этот раз он проанализировал, что случилось в Мадриде, и такого Фируджу мы не увидим», – сказал тренер сборной России Поткин.

Непомнящий – победитель двух последних турниров претендентов. На соревнованиях 2024 года также выступят Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба – США), Сантош Видит, Рамешбабу Прагнанандха, Гукеш Доммараджу (все – Индия), Алиреза Фируджа (Франция) и Ниджат Абасов (Азербайджан).

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