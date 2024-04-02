Владимир Поткин: «Не согласен, что Дин Лижэнь – какой-то не тот чемпион. Чемпион мира – не обязательно сильнейший шахматист на данный момент»

Владимир Поткин высказался о чемпионе мира по шахматам Дин Лижэне.

С 3 по 22 апреля в Торонто пройдет турнир претендентов, где определится участник матча за звание чемпиона мира против китайского гроссмейстера.

«Особенно не согласен с разговорами, что, может быть, Дин – какой-то не тот чемпион. На самом деле он очень достойный шахматист. Просто сейчас далек от пика формы, что вполне объяснимо. Но у него много времени для подготовки к следующему матчу.

Так получается, что чемпион мира – не обязательно сильнейший шахматист на данный момент. Это тот, кто взял верх в матче, и именно к нему готовятся все игроки.

С нетерпением жду защиты , а Яну Непомнящему желаю, чтобы он показал свои лучшие шахматы в Торонто», – сказал тренер сборной России.