Владимир Поткин: «Не согласен, что Дин Лижэнь – какой-то не тот чемпион. Чемпион мира – не обязательно сильнейший шахматист на данный момент»

Теги турнир претендентов Ян Непомнящий Владимир Поткин Дин Лижэнь Шахматы

Владимир Поткин высказался о чемпионе мира по шахматам Дин Лижэне.

С 3 по 22 апреля в Торонто пройдет турнир претендентов, где определится участник матча за звание чемпиона мира против китайского гроссмейстера.

«Особенно не согласен с разговорами, что, может быть, Дин – какой-то не тот чемпион. На самом деле он очень достойный шахматист. Просто сейчас далек от пика формы, что вполне объяснимо. Но у него много времени для подготовки к следующему матчу.

Так получается, что чемпион мира – не обязательно сильнейший шахматист на данный момент. Это тот, кто взял верх в матче, и именно к нему готовятся все игроки.

С нетерпением жду защиты Дин Лижэня, а Яну Непомнящему желаю, чтобы он показал свои лучшие шахматы в Торонто», – сказал тренер сборной России.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий