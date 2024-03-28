Владимир Поткин: «По классу Непомнящий превосходит большинство игроков турнира претендентов-2024. Ян будет представлять грозную силу»

Экс-тренер Яна Непомнящего оценил шансы шахматиста на турнире претендентов-2024.

С 3 по 22 апреля в Торонто пройдут соревнования, где определится участник матча за звание чемпиона мира против китайца Дин Лижэня.

«У турнира в Торонто есть своя специфика. В первую очередь отмечу, что в Индии выросло сильное поколение топ-игроков, которые по праву отобрались в турнир претендентов. Они уже не просто молодые таланты, а гроссмейстеры, которые вот-вот могут выиграть шахматную корону.

Думаю, что один из важнейших факторов удачного выступления Яна в Канаде зависит от того, сможет ли он подобрать ключи к каждому из индийских гроссмейстеров», – сказал тренер сборной России и экс-тренер Непомнящего Владимир Поткин.

«Уверен, что в Торонто Ян будет представлять грозную силу. Именно по классу он превосходит большинство игроков турнира претендентов-2024, а по объему выполненной работы за последние годы россиянин вне конкуренции.

Готовясь к двум подряд матчам за корону, он накопил невероятный объем знаний. Теперь самое важное – это воспользоваться теми моментами, которые у него будут. Быть в хорошем состоянии, с энергией и забивать. Чего Яну и желаю», – отметил Поткин.

Непомнящий – победитель двух последних турниров претендентов. Помимо него на следующих соревнованиях выступят Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба – США), Сантош Видит, Рамешбабу Прагнанандха, Гукеш Доммараджу (все – Индия), Алиреза Фируджа (Франция) и Ниджат Абасов (Азербайджан).