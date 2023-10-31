Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий остался шестым, Карякин поднялся на 9-е место

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Сергей Карякин поднялся с двенадцатого на девятое место в рейтинге ФИДЕ.

Рейтинг ФИДЕ

1 ноября

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2829

2. Фабиано Каруана (США) – 2795

3. Дин Лижэнь (Китай) – 2780

4. Хикару Накамура (США) – 2778

5. Алиреза Фируджа (Франция) – 2777

6. Ян Непомнящий (Россия) – 2771

7. Уэсли Со (США) – 2752

8. Аниш Гири (Нидерланды) – 2752

9. Сергей Карякин (Россия) – 2750

10. Рихард Раппорт (Румыния) – 2748...

19. Александр Грищук (Россия) – 2732...

29. Владислав Артемьев (Россия) – 2714

Полный рейтинг – на сайте ФИДЕ. 

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