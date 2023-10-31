Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий остался шестым, Карякин поднялся на 9-е место
Сергей Карякин поднялся с двенадцатого на девятое место в рейтинге ФИДЕ.
Рейтинг ФИДЕ
1 ноября
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2829
2. Фабиано Каруана (США) – 2795
3. Дин Лижэнь (Китай) – 2780
4. Хикару Накамура (США) – 2778
5. Алиреза Фируджа (Франция) – 2777
6. Ян Непомнящий (Россия) – 2771
7. Уэсли Со (США) – 2752
8. Аниш Гири (Нидерланды) – 2752
9. Сергей Карякин (Россия) – 2750
10. Рихард Раппорт (Румыния) – 2748...
19. Александр Грищук (Россия) – 2732...
29. Владислав Артемьев (Россия) – 2714
Полный рейтинг – на сайте ФИДЕ.
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