Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий остался шестым, Карякин поднялся на 9-е место

Сергей Карякин поднялся с двенадцатого на девятое место в рейтинге ФИДЕ.

Рейтинг ФИДЕ

1 ноября

1. (Норвегия) – 2829

2. (США) – 2795

3. Дин Лижэнь (Китай) – 2780

4. (США) – 2778

5. ( ) – 2777

6. (Россия) – 2771

7. (США) – 2752

8. (Нидерланды) – 2752

9. (Россия) – 2750

10. (Румыния) – 2748...

19. (Россия) – 2732...

29. (Россия) – 2714

Полный рейтинг – на сайте ФИДЕ.