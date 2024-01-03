Магнус Карлсен подарил свою книгу 8-летнему российскому шахматисту Шогджиеву

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен подарил свою книгу восьмилетнему российскому шахматисту Роману Шогджиеву.

В соцсетях Шогджиева опубликовано видео, на котором он листает книгу «Магнус Карлсен. Жизнь в фотографиях» с автографом норвежца.

Оба шахматиста выступали на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде с 26 по 30 декабря. Карлсен выиграл турниры по рапиду и блицу, а Шогджиев обыграл нескольких гроссмейстеров – Жахонгира Вахидова из Узбекистана и норвежца Юхана-Себастьяна Кристиансена.

«Спасибо, Магнус, за книгу и пожелания!» – говорится в публикации на странице Шогджиева.