Магнус Карлсен подарил свою книгу 8-летнему российскому шахматисту Шогджиеву

Теги Магнус Карлсен фото чемпионат мира по быстрым шахматам Роман Шогджиев Шахматы

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен подарил свою книгу восьмилетнему российскому шахматисту Роману Шогджиеву.

В соцсетях Шогджиева опубликовано видео, на котором он листает книгу «Магнус Карлсен. Жизнь в фотографиях» с автографом норвежца.

Оба шахматиста выступали на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде с 26 по 30 декабря. Карлсен выиграл турниры по рапиду и блицу, а Шогджиев обыграл нескольких гроссмейстеров – Жахонгира Вахидова из Узбекистана и норвежца Юхана-Себастьяна Кристиансена.

«Спасибо, Магнус, за книгу и пожелания!» – говорится в публикации на странице Шогджиева.

 

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1 комментарий
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На фото Карлсен более похож на русского.😂
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