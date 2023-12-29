8-летний шахматист Шогджиев: «Если встретимся за доской с Карлсеном, буду играть на победу. Поддаваться ему не буду»

Теги Магнус Карлсен чемпионат мира по быстрым шахматам Роман Шогджиев Шахматы

8-летний шахматист Роман Шогджиев рассказал об участии в ЧМ по рапиду и блицу.

На турнире Шохджиев обыграл обыграл чемпиона шахматной Олимпиады Жахонгира Вахидова. 

– В Самарканде к тебе большое внимание. Чувствуешь себя звездой?

– Нет. Я просто играю нормально. 

– Звездной болезни нет?

– Иногда бывает, но в целом нет, ха-ха.

– Ты волновался, когда выходил на первую партию на чемпионате мира?

– Совсем нет. Наоборот, было классно сыграть на таком большом турнире. Очень сильном, где выступают все топовые игроки. Тот же Магнус, тот же Ян Непомнящий. Я не волновался, а радовался.

– Кто твой любимый шахматист?

Магнус Карлсен. После окончания турнира по рапиду удалось с ним сфотографироваться, взять у него автограф.

– Он тебе что-то сказал воодушевляющее?

– Если честно, не помню, что он сказал. Не прислушивался. Что-то вроде «Ты сыграл хорошо». Особо мы не говорили. 

– С ним же за доской ты ни разу еще не пересекался?

– Еще нет, ни разу.

– Если встретишься, как будешь играть?

– Как обычно. Поддаваться ему не буду, ха-ха. Буду играть на победу, – сказал шахматист.

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