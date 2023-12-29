8-летний шахматист Шогджиев: «Если встретимся за доской с Карлсеном, буду играть на победу. Поддаваться ему не буду»
8-летний шахматист Роман Шогджиев рассказал об участии в ЧМ по рапиду и блицу.
На турнире Шохджиев обыграл обыграл чемпиона шахматной Олимпиады Жахонгира Вахидова.
– В Самарканде к тебе большое внимание. Чувствуешь себя звездой?
– Нет. Я просто играю нормально.
– Звездной болезни нет?
– Иногда бывает, но в целом нет, ха-ха.
– Ты волновался, когда выходил на первую партию на чемпионате мира?
– Совсем нет. Наоборот, было классно сыграть на таком большом турнире. Очень сильном, где выступают все топовые игроки. Тот же Магнус, тот же Ян Непомнящий. Я не волновался, а радовался.
– Кто твой любимый шахматист?
– Магнус Карлсен. После окончания турнира по рапиду удалось с ним сфотографироваться, взять у него автограф.
– Он тебе что-то сказал воодушевляющее?
– Если честно, не помню, что он сказал. Не прислушивался. Что-то вроде «Ты сыграл хорошо». Особо мы не говорили.
– С ним же за доской ты ни разу еще не пересекался?
– Еще нет, ни разу.
– Если встретишься, как будешь играть?
– Как обычно. Поддаваться ему не буду, ха-ха. Буду играть на победу, – сказал шахматист.