Роман Шогджиев: «Непомнящего первые три тура куда-то понесло, играл он не очень. А потом начал собираться и в итоге сыграл рапид нормально»

8-летний шахматист Роман Шогджиев оценил игру Яна Непомнящего на ЧМ по рапиду.

Сам Шогджиев одержал на турнире две победы над взрослыми гроссмейстерами.

– Как тебе игра Яна Непомнящего?

– Яна первые три тура куда-то совсем понесло, играл он тут не очень. Для него это было плохо. А потом он начал собираться, и в итоге сыграл рапид он нормально.

– А его матч за шахматную корону смотрел? Против Дин .

– Смотрел. И даже предыдущий его матч тоже видел. С Магнусом было практически без шансов. Первые пять партий была равная игра, а потом под откос все у Яна пошло.

– За кого ты в том матче болел?

– Если честно, то больше за Магнуса, ха-ха. А в прошлом матче уже за Яна. Там у него все хорошо было до 12-й партии, потом в выигрышной позиции он сделал плохой ход и упустил победу.

А на тай-брейке я первые две их партии не смотрел, потому что был в самолете – летел на турнир. А третью партию посмотрел.

Там было нормально у него до какого-то момента, но опять он сделал проигрывающий ход и все упустил. Я немножко расстроился. И Ян так расстроился, что даже фигуры уронил после партии, – сказал Шогджиев.