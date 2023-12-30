Ананд о договорной партии Дубова и Непомнящего: «Очень жаль, что они решили так поступить. Это некорректно»

Теги Вишванатан Ананд чемпионат мира по блицу Ян Непомнящий Даниил Дубов Шахматы

Вишванатан Ананд высказался о договорной партии российских шахматистов.

Даниил Дубов и Ян Непомнящий сыграли вничью после 12 хода на чемпионате мира по блицу, но главный арбитр посчитал эту партию договорной и присудил шахматистам 0 очков.

«Мне очень жаль, что они решили так поступить. Могли просто сыграть стандартный дебют и согласиться на ничью, все было бы хорошо, но то, как они поступили, – это было некорректно, слишком очевидно.

Может быть, они не догадывались, но то, как это выглядело со стороны до партии, как они общались, смеялись, – все это сыграло роль. Я лично очень расстроен, что такая ситуация произошла с двумя действительно сильными и прекрасными игроками».

Оба потеряли очки, и это может сказаться на их итоговом результате. Но решение комиссии абсолютно правильное», – рассказал индийский шахматист.

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1 комментарий
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В шахматах видимо какая-то своя этика непонятная простым смертным ))) договориться и сыграть стандартный дебют для ничейки - все круто, повеселить публику прогулкой коней с тем же результатом - «поступили некрасиво», «не соответствует духу игры» и тд ))
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