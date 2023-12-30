Андрей Филатов о договорной ничье Дубова и Непомнящего: «Решения главного судьи и апелляционного комитета уважаем и считаем финальными»
Андрей Филатов высказался о договорной ничье Даниила Дубова и Яна Непомнящего.
Дубов и Непомнящий сыграли вничью после 12 хода на чемпионате мира по блицу, но главный арбитр посчитал эту партию договорной и присудил шахматистам 0 очков.
«Мы всегда придерживаемся положения и регламента турнира, а решения главного судьи и апелляционного комитета уважаем и считаем финальными», – сказал президент Федерации шахмат России.