Андрей Филатов о договорной ничье Дубова и Непомнящего: «Решения главного судьи и апелляционного комитета уважаем и считаем финальными»

Андрей Филатов высказался о договорной ничье Даниила Дубова и Яна Непомнящего.

и сыграли вничью после 12 хода на чемпионате мира по блицу, но главный арбитр посчитал эту партию договорной и присудил шахматистам 0 очков.

«Мы всегда придерживаемся положения и регламента турнира, а решения главного судьи и апелляционного комитета уважаем и считаем финальными», – сказал президент Федерации шахмат России.