Сергей Смагин: «Если турнир по рапиду Карлсен выиграл в одну калитку, то в блице игра более конкурентная. Ему будет непросто защитить свой титул»

Теги Магнус Карлсен чемпионат мира по блицу Ян Непомнящий Екатерина Лагно Сергей Смагин Чемпионат мира жен по блицу Александра Горячкина ТАСС Полина Шувалова Шахматы

Сергей Смагин считает, что Карлсену будет непросто выиграть ЧМ по блицу.

«Если турнир по рапиду Карлсен выиграл в одну калитку, то в блице игра будет более конкурентная, и ему будет непросто защитить свой титул.

Уверен, основные конкуренты подтянутся и навяжут ему борьбу. Если говорить о наших спортсменах, то в блиц мы играем очень сильно, и нашим лучшим игроком является Ян Непомнящий, он на голову сильнее всех остальных россиян в этой дисциплине.

Неплохо играет Даниил Дубов, но объективно Непомнящий сейчас намного сильнее», – сказал Смагин.

Он также оценил шансы россиянок на турнире в Самарканде.

«Екатерина Лагно имеет огромный опыт побед, Валентина Гунина и Полина Шувалова здорово играют. Я думаю, что больших успехов ждать от Александры Горячкиной не стоит, потому что блиц – это не совсем ее стихия», – отметил гроссмейстер. 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий