Сергей Смагин: «Если турнир по рапиду Карлсен выиграл в одну калитку, то в блице игра более конкурентная. Ему будет непросто защитить свой титул»

Сергей Смагин считает, что Карлсену будет непросто выиграть ЧМ по блицу.

«Если турнир по рапиду выиграл в одну калитку, то в блице игра будет более конкурентная, и ему будет непросто защитить свой титул.

Уверен, основные конкуренты подтянутся и навяжут ему борьбу. Если говорить о наших спортсменах, то в блиц мы играем очень сильно, и нашим лучшим игроком является , он на голову сильнее всех остальных россиян в этой дисциплине.

Неплохо играет Даниил Дубов, но объективно Непомнящий сейчас намного сильнее», – сказал Смагин.

Он также оценил шансы россиянок на турнире в Самарканде.

« имеет огромный опыт побед, Валентина Гунина и здорово играют. Я думаю, что больших успехов ждать от не стоит, потому что блиц – это не совсем ее стихия», – отметил гроссмейстер.