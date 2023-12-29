Сергей Смагин: «Если турнир по рапиду Карлсен выиграл в одну калитку, то в блице игра более конкурентная. Ему будет непросто защитить свой титул»
Сергей Смагин считает, что Карлсену будет непросто выиграть ЧМ по блицу.
«Если турнир по рапиду Карлсен выиграл в одну калитку, то в блице игра будет более конкурентная, и ему будет непросто защитить свой титул.
Уверен, основные конкуренты подтянутся и навяжут ему борьбу. Если говорить о наших спортсменах, то в блиц мы играем очень сильно, и нашим лучшим игроком является Ян Непомнящий, он на голову сильнее всех остальных россиян в этой дисциплине.
Неплохо играет Даниил Дубов, но объективно Непомнящий сейчас намного сильнее», – сказал Смагин.
Он также оценил шансы россиянок на турнире в Самарканде.
«Екатерина Лагно имеет огромный опыт побед, Валентина Гунина и Полина Шувалова здорово играют. Я думаю, что больших успехов ждать от Александры Горячкиной не стоит, потому что блиц – это не совсем ее стихия», – отметил гроссмейстер.