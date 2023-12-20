Сергей Карякин: «Игры дружбы – уникальная возможность выступить под своим флагом. Своих друзей среди иностранных гроссмейстеров тоже призываю участвовать»

Теги Сергей Карякин ТАСС Игры дружбы Шахматы

Сергей Карякин призвал иностранных шахматистов участвовать в Играх дружбы.

«Если я буду приглашен на турнир, то обязательно буду играть – это даже не обсуждается. Это уникальная возможность выступить в России, под своим флагом.

И своих друзей среди иностранных гроссмейстеров тоже буду приглашать, призываю их участвовать», – сказал Карякин

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Под флагом Ичкерии можно сыграть, если он свой?
+2
0
+2
Был я на Кубке Сальникова по плаванию, где принимало участие целых 13 стран, так вот примерный список будущих участников Игр ЖЭКа: Беларусь, страны Средней Азии, Казахстан, Монголия, ЮАР, Нигерия, Гана, Мадагаскар, Иран, Армения, Черногория. Причём из всех этих "флагманов" мирового спорта только беларуса Шимановича можно считать настоящим топом, все остальные же участники даже местным середнякам конкуренцию составить не смогут.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий