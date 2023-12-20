Сергей Карякин: «Игры дружбы – уникальная возможность выступить под своим флагом. Своих друзей среди иностранных гроссмейстеров тоже призываю участвовать»

Сергей Карякин призвал иностранных шахматистов участвовать в Играх дружбы.

«Если я буду приглашен на турнир, то обязательно буду играть – это даже не обсуждается. Это уникальная возможность выступить в России, под своим флагом.

И своих друзей среди иностранных гроссмейстеров тоже буду приглашать, призываю их участвовать», – сказал .

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.