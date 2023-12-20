Сергей Карякин: «Игры дружбы – уникальная возможность выступить под своим флагом. Своих друзей среди иностранных гроссмейстеров тоже призываю участвовать»
Сергей Карякин призвал иностранных шахматистов участвовать в Играх дружбы.
«Если я буду приглашен на турнир, то обязательно буду играть – это даже не обсуждается. Это уникальная возможность выступить в России, под своим флагом.
И своих друзей среди иностранных гроссмейстеров тоже буду приглашать, призываю их участвовать», – сказал Карякин.
Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.