Сергей Карякин напишет диссертацию о социальных практиках вузовской молодежи

Гроссмейстер Сергей Карякин напишет диссертацию о социальных практиках молодежи вузов.

Тему утвердил ученый совет Уральского института управления – филиала РАНХиГС, сообщили в центре общественных связей филиала.

« напишет работу по теме «Социальные практики вузовской молодежи в сфере публичного управления», научная специальность: 5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы.

Руководителем выступит доктор социологических наук, профессор Президентской академии на Урале Наталия Чевтаева», – говорится в сообщении.