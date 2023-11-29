Сергей Карякин напишет диссертацию о социальных практиках вузовской молодежи

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Гроссмейстер Сергей Карякин напишет диссертацию о социальных практиках молодежи вузов.

Тему утвердил ученый совет Уральского института управления – филиала РАНХиГС, сообщили в центре общественных связей филиала.

«Сергей напишет работу по теме «Социальные практики вузовской молодежи в сфере публичного управления», научная специальность: 5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы.

Руководителем выступит доктор социологических наук, профессор Президентской академии на Урале Наталия Чевтаева», – говорится в сообщении.

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1 комментарий
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Чёрный тюльпан
Не руководителем, а тем, кто напишет за Карякина эту диссертацию. Чувствую, что Булыкин на его фоне будет курить в сторонке со своей "Техникой стартовых действий в футболе и легкоатлетическом спринте".
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