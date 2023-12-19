Евгений Наер о турнире претендентов: «Выиграет кто-то из матерых волков. Непомнящий в третий раз, Каруана 6 лет спустя или Гири, если отберется»

Теги турнир претендентов Ян Непомнящий Фабиано Каруана Евгений Наер Аниш Гири Рамешбабу Прагнанандха Шахматы

Гроссмейстер Евгений Наер поделился ожиданиями от турнира претендентов-2024.

Мужской и женский турниры претендентов пройдут в одно время в Торонто. Это плюс для женщин? К ним будет больше внимания?

– Трудно сказать, как это будет. К мужскому турниру объективно всегда больше внимания.

При этом женский турнир претендентов-2024 очень интригующий по составу. Наши сильные девушки, новая молодая звезда из Индии Вайшали, китаянка Лэй Тинцзе, выигравшая прошлый претендентский турнир по нокаут-системе.

Борьба будет серьезная. Явной фаворитки нет.

А у мужчин?

– Каруана в сумасшедшей форме в этом году.

Непомнящий выиграл два турнира претендентов подряд. У Яна будет сумасшедшая уверенность, заряженность на этот турнир.

Не верю, что Прагнанандха, которому 18 лет, будет реально бороться за победу. Или тот же Гукеш, если все-таки отберется. Им пока рано соперничать с такими опытными оппонентами. Поэтому думаю, что выиграет кто-то из матерых волков. А кто это будет, большой вопрос. Ян в третий раз подряд, Каруана шесть лет спустя или Гири, если сейчас отберется, – отметил тренер женской сборной России.

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