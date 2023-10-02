Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий – 6-й, Карякин – 12-й, Грищук – 19-й, Дубов – 31-й
Ян Непомнящий занимает шестое место в октябрьском рейтинге ФИДЕ.
Рейтинг ФИДЕ
1 октября
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2839
2. Фабиано Каруана (США) – 2786
3. Дин Лижэнь (Китай) – 2780
4. Хикару Накамура (США) – 2780
5. Алиреза Фируджа (Франция) – 2777
6. Ян Непомнящий (Россия) – 2771
7. Аниш Гири (Нидерланды) – 2760
8. Гукеш Доммараджу (Индия) – 2758
9. Вишванатан Ананд (Индия) – 2754
10. Уэсли Со (США) – 2753
11. Рихард Раппорт (Румыния) – 2752
12. Сергей Карякин (Россия) – 2750
13. Леньер Домингес (США) – 2745
14. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2745
15. Левон Аронян (США) – 2742
16. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 2738..
19. Александр Грищук (Россия) – 2732...
31. Даниил Дубов (Россия) – 2710...
39. Владислав Артемьев (Россия) – 2697...
43. Евгений Томашевский (Россия) – 2694
Полный рейтинг можно посмотреть здесь.
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