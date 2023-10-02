Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий – 6-й, Карякин – 12-й, Грищук – 19-й, Дубов – 31-й

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Ян Непомнящий занимает шестое место в октябрьском рейтинге ФИДЕ.

Рейтинг ФИДЕ

1 октября

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2839

2. Фабиано Каруана (США) – 2786

3. Дин Лижэнь (Китай) – 2780

4. Хикару Накамура (США) – 2780

5. Алиреза Фируджа (Франция) – 2777

6. Ян Непомнящий (Россия) – 2771

7. Аниш Гири (Нидерланды) – 2760

8. Гукеш Доммараджу (Индия) – 2758

9. Вишванатан Ананд (Индия) – 2754

10. Уэсли Со (США) – 2753

11. Рихард Раппорт (Румыния) – 2752

12. Сергей Карякин (Россия) – 2750

13. Леньер Домингес (США) – 2745

14. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2745

15. Левон Аронян (США) – 2742

16. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 2738..

19. Александр Грищук (Россия) – 2732...

31. Даниил Дубов (Россия) – 2710...

39. Владислав Артемьев (Россия) – 2697...

43. Евгений Томашевский (Россия) – 2694

Полный рейтинг можно посмотреть здесь.

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