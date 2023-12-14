Полина Шувалова: «Горячкина – фаворитка турнира претенденток. Лагно, если будет в хорошей форме, тоже способна побороться за первое место»

Теги турнир претендентов Кубок мира Екатерина Лагно Фабиано Каруана Аниш Гири Александра Горячкина Рамешбабу Прагнанандха Полина Шувалова Grand Swiss Tournament (Большая швейцарка) Гукеш Доммараджу Шахматы

Полина Шувалова назвала фаворитов турнира претендентов по шахматам.

Мужские и женские соревнования, где определятся участники матчей за звание чемпиона мира, пройдут в апреле 2024 года в канадском Торонто.

– А что скажете про турнир претенденток-2024? У Александры Горячкиной и Екатерины Лагно высокие шансы на итоговую победу?

– Саша уже выигрывала турнир претендентов по круговой системе. Играла матч за корону, в этом году выиграла Кубок мира. Думаю, она фаворитка. Катя, если будет в хорошей форме, тоже способна побороться за первое место. Есть хорошие шансы и у Вайшали, если она покажет такую же стабильность, как на «Большой швейцарке». Выделю эту тройку.

– А кого назовете фаворитом у мужчин?

– Наверное, Фабиано Каруану. Он провел фантастический год. Посмотрим, кто сможет его остановить в Торонто. Еще большой вопрос, кто отберется на два последних места. У них очень сложная система. Думаю, ей многие недовольны. Гири выгодно проигрывать в последнем туре в Сент-Луисе... Это странно.

Еще интересно, что впервые за долгие годы на мужском турнире претендентов появятся новые имена. Тот же Прагнанандха, Видит, возможно, Гукеш. Жду боевой турнир, –  сказала российская шахматистка Полина Шувалова.

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