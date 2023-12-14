Полина Шувалова: «Горячкина – фаворитка турнира претенденток. Лагно, если будет в хорошей форме, тоже способна побороться за первое место»

Полина Шувалова назвала фаворитов турнира претендентов по шахматам.

Мужские и женские соревнования, где определятся участники матчей за звание чемпиона мира, пройдут в апреле 2024 года в канадском Торонто.

– А что скажете про турнир претенденток-2024? У Александры Горячкиной и Екатерины Лагно высокие шансы на итоговую победу?

– Саша уже выигрывала турнир претендентов по круговой системе. Играла матч за корону, в этом году выиграла Кубок мира. Думаю, она фаворитка. Катя, если будет в хорошей форме, тоже способна побороться за первое место. Есть хорошие шансы и у Вайшали, если она покажет такую же стабильность, как на «Большой швейцарке». Выделю эту тройку.

– А кого назовете фаворитом у мужчин?

– Наверное, Фабиано Каруану. Он провел фантастический год. Посмотрим, кто сможет его остановить в Торонто. Еще большой вопрос, кто отберется на два последних места. У них очень сложная система. Думаю, ей многие недовольны. Гири выгодно проигрывать в последнем туре в Сент-Луисе... Это странно.

Еще интересно, что впервые за долгие годы на мужском турнире претендентов появятся новые имена. Тот же Прагнанандха, Видит, возможно, Гукеш. Жду боевой турнир, – сказала российская шахматистка Полина Шувалова.