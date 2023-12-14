Полина Шувалова: «Ниманн хайпанул, но не сказать, что он выставил шахматы в позитивном свете. С одной стороны, это забавно, с другой, антиреклама»

Полина Шувалова назвала скандалы с Хансом Ниманном антирекламой для шахмат.

– Ханс Ниманн постоянно попадает под подозрение о нечестной игре. При этом он один из самых обсуждаемых шахматистов современности. Как думаете, хайп вокруг него повысил популярность шахмат в мире?

– Ниманн, безусловно, хайпанул. Но не сказать, что этим он выставил шахматы в позитивном свете. Все эти шутки про анальные шарики (версия о том, что Ниманн якобы мог использовать их для передачи сигналов и жульничать в партиях – Sports.ru). Люди, которые не занимаются шахматами, могут подумать, что это правда. С одной стороны, это забавно. С другой, антиреклама.

В любом случае внимание к шахматам начиная с пандемии, с выхода сериала «Ход королевы» заметно усилилось. Многие стали играть онлайн, следить за турнирами, гроссмейстерами. Меня даже начали узнавать на улице. Раньше такого не было, – сказала российская шахматистка Полина Шувалова.

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