Полина Шувалова: «Ниманн хайпанул, но не сказать, что он выставил шахматы в позитивном свете. С одной стороны, это забавно, с другой, антиреклама»

Теги Полина Шувалова Ханс Ниманн Шахматы

Полина Шувалова назвала скандалы с Хансом Ниманном антирекламой для шахмат.

– Ханс Ниманн постоянно попадает под подозрение о нечестной игре. При этом он один из самых обсуждаемых шахматистов современности. Как думаете, хайп вокруг него повысил популярность шахмат в мире?

– Ниманн, безусловно, хайпанул. Но не сказать, что этим он выставил шахматы в позитивном свете. Все эти шутки про анальные шарики (версия о том, что Ниманн якобы мог использовать их для передачи сигналов и жульничать в партиях – Sports.ru). Люди, которые не занимаются шахматами, могут подумать, что это правда. С одной стороны, это забавно. С другой, антиреклама.

В любом случае внимание к шахматам начиная с пандемии, с выхода сериала «Ход королевы» заметно усилилось. Многие стали играть онлайн, следить за турнирами, гроссмейстерами. Меня даже начали узнавать на улице. Раньше такого не было, – сказала российская шахматистка Полина Шувалова.

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Шахматист Ниманн так хорош, что про его читерство язвят и соперники, и организаторы! Ханс издевается в ответ

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1 комментарий
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Ну в идеале нужно говорить, не то что Ниманн хайпанул, а ситуация вокруг Ниманна создала много хайпа.

А то выглядит так, как-будто Ниманн специально сам специально хайпует на тему своего читерства, хотя оно ему надо?
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