Ян Непомнящий о читерстве: «Возможно, Крамник не очень удачно начал разгонять эту историю видео с Ниманном»

Ян Непомнящий высказался о подозрениях Владимира Крамника в читерстве Ханса Ниманна.

– Вы поддержали в пикировке с , написав в твиттере: «Крамник – тот герой, которого Готэм заслуживает, но не тот, который ему нужен прямо сейчас». Могли бы поделиться своим отношением относительно его расследования?

– Не могу сказать, что этим постом я поддержал или, наоборот, пожурил Владимира Борисовича. В каждой шутке есть доля шутки.

На самом деле, он поднимает довольно важный вопрос. Возможно, Крамник не очень удачно начал разгонять эту историю видео с Ниманном. Мне кажется, что это отобрало висты и потенциал того, как серьезно будут относиться к этой истории.

Касательно Накамуры надо понимать, что статистика [приведенная Крамником] выдающаяся. Но действительно, возможно, он играет с не самыми сильными соперниками, но по каким-то причинам имеющими высокий рейтинг на Chess.com (заблокирован на территории России). Сейчас в интернете есть такой локальный мем Interesting. Интересно, чем все это закончится.

Крамник однозначно прав в том, что Chess.com объективно может делать больше для выявления нечестных игроков. Надеюсь, более-менее громкие случаи будут обнародованы. Думаю, у них есть информация, но пока руководители платформы заняли выжидательную позицию. Надо понимать, что несет высокие репутационные риски.

– Крамник предложил обязательно играть под своим именем в призовых турнирах, запретить наушники и обязать игроков установить дополнительную камеру, которая показывает всю комнату, где находится шахматист. Что об этом думаете?

– Это очень локальные изменения. Если человек хочет жульничать, сидя у себя дома, ему не помешают ни дополнительные камеры, ни наличие/отсутствие наушников, ни контроль над экраном. Есть много хитростей, много уловок. Например, люди используют ботов, которые подсказывают ходы, а иногда играют за них. Для начала такого рода умельцев надо победить. Полдела будет сделано, – сказал .

Демарш Крамника в матче с Ниманном: наш чемпион уловил подозрительные ходы. Что было дальше?