Российский шахматист Алексей Гребнев досрочно выиграл чемпионат мира среди юношей до 18 лет, который проходит в итальянском Монтесильвано.

В десятом туре Гребнев обыграл индийца Пранита Вуппалу и набрал 9,5 очков, обеспечив себе итоговую победу перед последним соревновательным днем.

«Поздравляю всех с очередной выдающейся победой российских шахмат – Алексея Гребнева на ЧМ среди игроков до 18 лет. Он выиграл все партии, кроме одной, и ни одной не проиграл. Это феноменальный результат для турнира такого уровня, поздравляю его тренеров и всех любителей шахмат в нашей стране», – цитирует президента Федерации шахмат России Андрея Филатова ТАСС.

Второе место на турнире сейчас занимает еще один россиянин Володар Мурзин (8 очков).