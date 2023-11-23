Российский шахматист Гребнев стал чемпионом мира среди юношей до 18 лет

Теги Андрей Филатов чемпионат мира среди юниоров Володар Мурзин ФШР Алексей Гребнев Шахматы

Российский шахматист Алексей Гребнев досрочно выиграл чемпионат мира среди юношей до 18 лет, который проходит в итальянском Монтесильвано.

В десятом туре Гребнев обыграл индийца Пранита Вуппалу и набрал 9,5 очков, обеспечив себе итоговую победу перед последним соревновательным днем.

«Поздравляю всех с очередной выдающейся победой российских шахмат – Алексея Гребнева на ЧМ среди игроков до 18 лет. Он выиграл все партии, кроме одной, и ни одной не проиграл. Это феноменальный результат для турнира такого уровня, поздравляю его тренеров и всех любителей шахмат в нашей стране», – цитирует президента Федерации шахмат России Андрея Филатова ТАСС.

Второе место на турнире сейчас занимает еще один россиянин Володар Мурзин (8 очков).

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10 комментариев

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ezheloko
Я так понимаю, +1 гроссмейстер в России
+6
0
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Aleksey Artamonov
То неловкое чувство, когда понимаешь, что ребенку 2006 года рождения уже 17 лет.
+4
0
+4
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Леха Гибкий
А как же статья полугодичной-годичной давности на этом сайте, что нашим шахматам конец и юниоров у нас нет. Там ещё в комментах все плакали, голову пеплом посыпали. Что случилось?
+2
0
+2
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Alamarrr
Красава!
+1
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Zeitgeist Zeppelin
Растёт смена сбежавшим.
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Fentezi Wolf
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молорик !!!
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brace
знай наших..!
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Eridan
Интересно, гражданство какой страны он возьмет в следующие годы...
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Док Аксель
Поздравления Алексею с победой среди юношей до 18 лет на ЧМ. Надеюсь, что Мурзин сможет в последнем туре сыграть успешно и стать серебряным призёром. Удачи !
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