Российский шахматист Алексей Гребнев стал чемпионом Азии среди юниоров

Российских шахматист Алексей Гребнев выиграл первенство Азии среди юниоров.

Турнир проходил в индийском Джамшедпуре. Гребнев по итогам семи туров набрал 7 очков и по дополнительным показателям опередил соперника из Индии – С. Асвата.

Третье место занял еще один представитель Индии – Кришна Рохит, уступивший лидерам полбалла.

В феврале Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию.

Российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?