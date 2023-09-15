Российский шахматист Алексей Гребнев стал чемпионом Азии среди юниоров

Теги ФШР Алексей Гребнев первенство Азии среди юниоров Шахматы

Российских шахматист Алексей Гребнев выиграл первенство Азии среди юниоров.

Турнир проходил в индийском Джамшедпуре. Гребнев по итогам семи туров набрал 7 очков и по дополнительным показателям опередил соперника из Индии – С. Асвата. 

Третье место занял еще один представитель Индии – Кришна Рохит, уступивший лидерам полбалла.

В феврале Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию.

Российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?

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