Российский шахматист Алексей Гребнев стал чемпионом Азии среди юниоров
Российских шахматист Алексей Гребнев выиграл первенство Азии среди юниоров.
Турнир проходил в индийском Джамшедпуре. Гребнев по итогам семи туров набрал 7 очков и по дополнительным показателям опередил соперника из Индии – С. Асвата.
Третье место занял еще один представитель Индии – Кришна Рохит, уступивший лидерам полбалла.
В феврале Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию.
Российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?
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