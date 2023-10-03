Российский шахматист Арсений Нестеров стал вторым на чемпионате мира среди юниоров

Теги сборная России чемпионат мира среди юниоров Арсений Нестеров Шахматы

Россиянин Арсений Нестеров стал вторым на чемпионате мира среди юниоров по шахматам.

На турнире, прошедшем в Мехико, Нестеров набрал 8,5 очков.

Столько же на счету у победителя Марка-Андриа Маурицци из Франции, серба Луки Будисавлевича, ставшего третьим, и представителя Армении Мамикона Гарибяна, который занял четвертую строчку. Места были распределены по дополнительным показателям. 

В заключительном туре Нестеров черными обыграл американца Ханса Ниманна, который был рейтинг-фаворитом турнира. 

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