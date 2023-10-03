Российский шахматист Арсений Нестеров стал вторым на чемпионате мира среди юниоров

Россиянин Арсений Нестеров стал вторым на чемпионате мира среди юниоров по шахматам.

На турнире, прошедшем в Мехико, Нестеров набрал 8,5 очков.

Столько же на счету у победителя Марка-Андриа Маурицци из Франции, серба Луки Будисавлевича, ставшего третьим, и представителя Армении Мамикона Гарибяна, который занял четвертую строчку. Места были распределены по дополнительным показателям.

В заключительном туре Нестеров черными обыграл американца Ханса Ниманна, который был рейтинг-фаворитом турнира.