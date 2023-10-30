Большая швейцарка ФИДЕ. Накамура и Есипенко лидируют после пяти туров, Ниманн – 5-й, Каруана – 11-й
25 октября – 5 ноября на острове Мэн пройдет шахматный турнир Большая швейцарка.
Победитель и занявший второе место игрок получат право сыграть на турнире претендентов 2024 года.
Дуглас, остров Мэн
Начало партий – 17:45 по московскому времени
После 5 туров из 11
1. Хикару Накамура (США) – 4
2. Андрей Есипенко (Россия) – 4
3. Арджун Эригайси (Индия) – 4
4. Эрвин Л’Ами (Нидерланды) – 3,5
5. Ханс Ниманн (США) – 3,5
6. Александр Предке (Сербия) – 3,5
7. Рамазан Жалмаханов (Казахстан) – 3,5
8. Евгений Наер (Россия) – 3,5
9. Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 3,5
10. Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) – 3,5
11. Фабиано Каруана (США) – 3,5
12. Алиреза Фируджа (Франция) – 3,5...
18. Владислав Артемьев (Россия) – 3,5...
35. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 3
36. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 3...
48. Володар Мурзин (Россия) – 2,5...
62. Левон Аронян (США) – 2,5...
71. Максим Матлаков (Россия) – 2,5
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль – 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход начиная с первого. Соперники в турах определяются по швейцарской системе – в зависимости от набранных очков. При равенстве баллов места распределяются по дополнительным показателям.
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