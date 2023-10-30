Большая швейцарка ФИДЕ. Накамура и Есипенко лидируют после пяти туров, Ниманн – 5-й, Каруана – 11-й

Теги результаты Хикару Накамура Фабиано Каруана Евгений Наер Эрвин ЛАми Максим Матлаков Ян-Кшиштоф Дуда Алиреза Фируджа Александр Предке Андрей Есипенко Володар Мурзин Жавохир Синдаров Нодирбек Абдусатторов Grand Swiss Tournament (Большая швейцарка) Ханс Ниманн Арджун Эригайси Шахматы

25 октября – 5 ноября на острове Мэн пройдет шахматный турнир Большая швейцарка.

Победитель и занявший второе место игрок получат право сыграть на турнире претендентов 2024 года.

Большая швейцарка ФИДЕ

Дуглас, остров Мэн

Начало партий – 17:45 по московскому времени

После 5 туров из 11

1. Хикару Накамура (США) – 4

2. Андрей Есипенко (Россия) – 4

3. Арджун Эригайси (Индия) – 4

4. Эрвин Л’Ами (Нидерланды) – 3,5

5. Ханс Ниманн (США) – 3,5

6. Александр Предке (Сербия) – 3,5

7. Рамазан Жалмаханов (Казахстан) – 3,5

8. Евгений Наер (Россия) – 3,5

9. Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 3,5

10. Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) – 3,5

11. Фабиано Каруана (США) – 3,5

12. Алиреза Фируджа (Франция) – 3,5...

18. Владислав Артемьев (Россия) – 3,5...

35. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 3

36. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 3...

48. Володар Мурзин (Россия) – 2,5...

62. Левон Аронян (США) – 2,5...

71. Максим Матлаков (Россия) – 2,5

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль – 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход начиная с первого. Соперники в турах определяются по швейцарской системе – в зависимости от набранных очков. При равенстве баллов места распределяются по дополнительным показателям.

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