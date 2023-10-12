Шипов о суперфинале ЧР: «У Артемьева просто не было соперников на турнире. Он показывает игру вполне элитного уровня»

Теги турнир претендентов суперфинал чемпионата России Сергей Шипов Владислав Артемьев Шахматы

Шипов считает, что у шахматиста Артемьева не было конкурентов в суперфинале ЧР.

Сегодня в Пушкине прошел заключительный тур соревнований. Владислав Артемьев опередил ближайших преследователей на два очка.

«Артемьев одержал убедительную победу, играл очень хорошо, у него просто не было соперников на турнире. Он находится в хорошей форме и показывает игру вполне элитного уровня, видно было, что в некоторых партиях он себя сдерживал.

Раньше он несколько отставал в дебютной подготовке от сильнейших игроков мира, посмотрим, что он приготовит на отборочные соревнования к турниру претендентов», – сказал гроссмейстер и комментатор Сергей Шипов.

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