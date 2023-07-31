Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий сохранил 5-е место, Накамура – 2-й, Карякин – 12-й

Теги рейтинги Вишванатан Ананд ФИДЕ Левон Аронян Магнус Карлсен Шахрияр Мамедьяров Александр Грищук Сергей Карякин Никита Витюгов Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана Уэсли Со Санан Сюгиров Ле Куанг Льем Аниш Гири Дин Лижэнь Рихард Раппорт Даниил Дубов Владислав Артемьев Алиреза Фируджа Гукеш Доммараджу Шахматы

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохранил пятое место в обновленном рейтинге ФИДЕ.

Рейтинг ФИДЕ

1 августа

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2835

2. Хикару Накамура (США) – 2787

3. Фабиано Каруана (США) – 2782

4. Дин Лижэнь (Китай) – 2780

5. Ян Непомнящий (Россия) – 2779

6. Алиреза Фируджа (Франция) – 2777

7. Аниш Гири (Нидерланды) – 2769

8. Уэсли Со (США) – 2769

9. Вишванатан Ананд (Индия) – 2754

10. Рихард Раппорт (Румыния) – 2752

11. Гукеш Доммараджу (Индия) – 2751

12. Сергей Карякин (Россия) – 2750

13. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 2747

14. Левон Аронян (США) – 2742

15. Ле Куанг Льем (Вьетнам) – 2740...

18. Александр Грищук (Россия) – 2736...

25. Никита Витюгов (Россия) – 2720

26. Даниил Дубов (Россия) – 2716...

31. Санан Сюгиров (Россия) – 2705...

38. Владислав Артемьев (Россия) – 2698

Полный рейтинг можно посмотреть здесь.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий