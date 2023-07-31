Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий сохранил 5-е место, Накамура – 2-й, Карякин – 12-й
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохранил пятое место в обновленном рейтинге ФИДЕ.
Рейтинг ФИДЕ
1 августа
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2835
2. Хикару Накамура (США) – 2787
3. Фабиано Каруана (США) – 2782
4. Дин Лижэнь (Китай) – 2780
5. Ян Непомнящий (Россия) – 2779
6. Алиреза Фируджа (Франция) – 2777
7. Аниш Гири (Нидерланды) – 2769
8. Уэсли Со (США) – 2769
9. Вишванатан Ананд (Индия) – 2754
10. Рихард Раппорт (Румыния) – 2752
11. Гукеш Доммараджу (Индия) – 2751
12. Сергей Карякин (Россия) – 2750
13. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 2747
14. Левон Аронян (США) – 2742
15. Ле Куанг Льем (Вьетнам) – 2740...
18. Александр Грищук (Россия) – 2736...
25. Никита Витюгов (Россия) – 2720
26. Даниил Дубов (Россия) – 2716...
31. Санан Сюгиров (Россия) – 2705...
38. Владислав Артемьев (Россия) – 2698
Полный рейтинг можно посмотреть здесь.
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