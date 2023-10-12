Карлсен недоволен мерами по борьбе с читерством на турнирах: «Крайне неприятно видеть, что организаторы до сих пор не относятся к этому серьезно»

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен Алишер Сулейманов Шахматы

Магнус Карлсен недоволен мерами по борьбе с мошенничеством в шахматах.

Сегодня 16-й чемпион мира играл во втором раунде турнира Qatar Masters в Дохе. Он уступил представителю Казахстана Алишеру Сулейменову.

«Я был совсем опустошен во время сегодняшней игры. Не хочу ни в чем обвинять моего соперника, который провел потрясающую партию и заслужил победу, но, честно говоря, как только я увидел, что мой оппонент носит часы, я потерял способность концентрироваться.

Разумеется, я беру на себя ответственность за неспособность должным образом справиться с этими мыслями, но вместе с тем крайне неприятно видеть, что организаторы до сих пор вообще не относятся к борьбе с мошенничеством серьезно. Никакой задержки трансляции, а зрители гуляют по игровому залу со смартфонами.

Во время игры я спросил у арбитра, разрешены ли часы, и он объяснил, что запрещены «умные часы», но не аналоговые. Кажется, это противоречит правилам ФИДЕ (Международной шахматной федерации) для соревнований такого уровня», – написал Карлсен в соцсетях.

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19 комментариев

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artem-lstik@mail.ru
Ответ Slavvyan
Магнус в поражении может винить только себя. Очень невнятная партия с его стороны.
если прочитать дальше заголовка - он несколько раз оговаривается, что и оппонента ни в чём не обвиняет, и сам виноват, что из-за таких вещей он теряет концентрацию.
и его претензии выглядят справедливыми в целом
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ChipsRobber
Ответ Real_v_dushe
Для меня там было очевидное читерство. Дело в том, что для такого низкого рейтинга играть по первой линии, начиная с 3 хода, вероятность почти нулевая. Да, Карлсен провёл партию как будто обречённо, что его комп разнесёт, но он мог бы хотя бы постараться лучше.
Для какого-такого низкого рейтинга? Соперником Магнуса был вообще-то гроссмейстер с ЭЛО 2512. Крепкий профессионал среднего уровня, а если учесть что ему только 23, вполне способен прогрессировать.
Посмотрел партию, не увидел там ходов, которые не способен найти шахматист такого уровня.
А Карлсен просто не вышел из дебюта, такое за ним водится, и не так уж и редко.
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Безенчук и нимфы
Ответ #nikon
Перед игрой с Магнусом соперник должен сдавать судье свои часы, брючные ремни, ключи, брелки, перстни, браслеты, карманные фонарики, у кого есть серьги, - вообще всё.
И ещё осмотр у проктолога
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#nikon
Перед игрой с Магнусом соперник должен сдавать судье свои часы, брючные ремни, ключи, брелки, перстни, браслеты, карманные фонарики, у кого есть серьги, - вообще всё.
+8
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Кашшай Чакырович
Читерство в шахматах это бич , на chess ком чуть ли ни раз в день мне попадается читер, это ещё те которых ловят возможно некоторых и не ловят !
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Сергей Лепехин
Что-то от Корчного
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Booligan
Ответ artem-lstik@mail.ru
если прочитать дальше заголовка - он несколько раз оговаривается, что и оппонента ни в чём не обвиняет, и сам виноват, что из-за таких вещей он теряет концентрацию. и его претензии выглядят справедливыми в целом
Он на командирские часы стриггерился или оттуда каждую минуту вылетала кукушка и мешала сосредоточиться?
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ artem-lstik@mail.ru
если прочитать дальше заголовка - он несколько раз оговаривается, что и оппонента ни в чём не обвиняет, и сам виноват, что из-за таких вещей он теряет концентрацию. и его претензии выглядят справедливыми в целом
Да да, карлсен никого не обвиняет, просто после каждого поражения ненавящего так ноет о читерах.
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Slavvyan
Магнус в поражении может винить только себя. Очень невнятная партия с его стороны.
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maxbeast
Пошел по пути Фишера, надо ему завязывать с игрой на серьезном уровне. Пусть детишек учит)
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ADiPin
Спотс, доведи до ума сайт, чужие комментарии в профиле не интересно смотреть
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still young
Можно было бы и ссылку добавить на партию с lichess.
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Real_v_dushe
Ответ ChipsRobber
Для какого-такого низкого рейтинга? Соперником Магнуса был вообще-то гроссмейстер с ЭЛО 2512. Крепкий профессионал среднего уровня, а если учесть что ему только 23, вполне способен прогрессировать. Посмотрел партию, не увидел там ходов, которые не способен найти шахматист такого уровня. А Карлсен просто не вышел из дебюта, такое за ним водится, и не так уж и редко.
Я так не считаю и уверен, что это не так. 2512 аж в 23 года - крайне недостаточный рейтинг, чтобы так играть и такие поднимать ходы, тратя на них фигня времени.
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крокодил в ванной
Ответ Александр Кириллов
Опять у кого то ты пятой точке сигналы?
Разве что у самого Карлсона - сигналы запуска на околоземную орбиту.
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Александр Кириллов
Опять у кого то ты пятой точке сигналы?
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Гекдениз Кардениз
Ответ Безенчук и нимфы
И ещё осмотр у проктолога
резинку от трусов
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Кашшай Чакырович
Ответ #nikon
Перед игрой с Магнусом соперник должен сдавать судье свои часы, брючные ремни, ключи, брелки, перстни, браслеты, карманные фонарики, у кого есть серьги, - вообще всё.
Просто ты не понимаешь ,что такое играть с читером шансов просто нету даже у чемпиона мира и эти поражения морально убиватют просто, даже меня в обычной онлайн игре ,потому что я терпеть не могу проигрывать , как и любой человек ,а на таком уровне, когда речь идёт и о деньгах и о репутации шахматиста ,это сильные нервы !
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