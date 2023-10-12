Карлсен недоволен мерами по борьбе с читерством на турнирах: «Крайне неприятно видеть, что организаторы до сих пор не относятся к этому серьезно»

Магнус Карлсен недоволен мерами по борьбе с мошенничеством в шахматах.

Сегодня 16-й чемпион мира играл во втором раунде турнира Qatar Masters в Дохе. Он уступил представителю Казахстана Алишеру Сулейменову.

«Я был совсем опустошен во время сегодняшней игры. Не хочу ни в чем обвинять моего соперника, который провел потрясающую партию и заслужил победу, но, честно говоря, как только я увидел, что мой оппонент носит часы, я потерял способность концентрироваться.

Разумеется, я беру на себя ответственность за неспособность должным образом справиться с этими мыслями, но вместе с тем крайне неприятно видеть, что организаторы до сих пор вообще не относятся к борьбе с мошенничеством серьезно. Никакой задержки трансляции, а зрители гуляют по игровому залу со смартфонами.

Во время игры я спросил у арбитра, разрешены ли часы, и он объяснил, что запрещены «умные часы», но не аналоговые. Кажется, это противоречит правилам ФИДЕ (Международной шахматной федерации) для соревнований такого уровня», – написал Карлсен в соцсетях.

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