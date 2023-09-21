Карякин об уходе Крамника с Chess.com из-за читеров: «Я в целом на его стороне, потому что хорошо его знаю и он вряд ли ошибается»

Теги Владимир Крамник Сергей Карякин Шахматы

Сергей Карякин поддержал позицию Владимира Крамника по проблеме читерства.

Ранее Крамник отказался играть на шахматном сайте Chess.com (заблокирован в России) из-за большого количества мошенников.

«Для тех, кто плохо знает, читерство – это компьютерные подсказки во время онлайн-игр. С этим не так просто бороться. Я в целом на стороне Крамника, потому что я его хорошо знаю и он, наверное, вряд ли ошибается.

Но, с другой стороны, все эти проблемы с читерством, их на 100% невозможно доказать – использовал кто-то компьютерные подсказки или нет, никогда точно этого не знаешь. К сожалению, это обратная сторона онлайн-шахмат», – сказал Карякин.

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