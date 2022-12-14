Карякин об Овечкине: «Он в чем-то похож на Владимира Крамника. Они где-то наравне в комплекции»

Сергей Карякин сравнил с Владимиром Крамником.

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (7:3) и достиг отметки в 800 заброшенных шайб в НХЛ.

«Мне кажется, он в чем-то похож на Владимира Крамника, который тоже является чемпионом мира. Они где-то наравне с Овечкиным в комплекции.

Крамник играл [за звание чемпиона мира] в 2000 году с Гарри Каспаровым.

Тот был явным фаворитом, но Крамник хорошо подошел к этому матчу, хорошо подготовился и выиграл его», – сказал российский гроссмейстер.

Все о 800 голах Овечкина в НХЛ. Подсчитали даже дни недели, в которые он чаще забивал