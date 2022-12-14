Карякин об Овечкине: «Он в чем-то похож на Владимира Крамника. Они где-то наравне в комплекции»
Сергей Карякин сравнил Александра Овечкина с Владимиром Крамником.
Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (7:3) и достиг отметки в 800 заброшенных шайб в НХЛ.
«Мне кажется, он в чем-то похож на Владимира Крамника, который тоже является чемпионом мира. Они где-то наравне с Овечкиным в комплекции.
Крамник играл [за звание чемпиона мира] в 2000 году с Гарри Каспаровым.
Тот был явным фаворитом, но Крамник хорошо подошел к этому матчу, хорошо подготовился и выиграл его», – сказал российский гроссмейстер.
Все о 800 голах Овечкина в НХЛ. Подсчитали даже дни недели, в которые он чаще забивал
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