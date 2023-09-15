Speed Chess Championship. 1/4 финала. Непомнящий проиграл Карлсену, Накамура победил Каруану, другие результаты

Теги результаты Магнус Карлсен Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана Максим Вашье-Лаграв Уэсли Со Алиреза Фируджа Нихал Сарин Speed Chess Championship Шахматы

Непомнящий уступил Карлсену в 1/4 финала онлайн-турнира Speed Chess Championship.

Изначально российский гроссмейстер не входил в заявку на соревнования, но в итоге заменил китайца Дин Лижэня.

Speed Chess Championship

1/4 финала

Хикару Накамура (США) – Фабиано Каруана (США) – 18,5:8,5

Магнус Карлсен (Норвегия) – Ян Непомнящий (Россия) – 20,5:9,5

Алиреза Фируджа (Франция) – Уэсли Со (США) – 15,5:16,5

Нихал Сарин (Индия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)

ПРИМЕЧАНИЕ: в первые 90 минут шахматисты проводят серию блиц-партий с контролем 5 минут + 1 секунда на ход. Затем в течение 60 минут они играют в «пулю» с контролем 1+1. В случае ничьей начинается тай-брейк из четырех партий 1+1, далее при необходимости играется матч в формате армагеддона.

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