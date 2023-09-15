Speed Chess Championship. 1/4 финала. Непомнящий проиграл Карлсену, Накамура победил Каруану, другие результаты

Непомнящий уступил Карлсену в 1/4 финала онлайн-турнира Speed Chess Championship.

Изначально российский гроссмейстер не входил в заявку на соревнования, но в итоге заменил китайца Дин Лижэня.

Speed Chess Championship

1/4 финала

(США) – (США) – 18,5:8,5

(Норвегия) – (Россия) – 20,5:9,5

(Франция) – Уэсли Со (США) – 15,5:16,5

Нихал Сарин (Индия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)

ПРИМЕЧАНИЕ: в первые 90 минут шахматисты проводят серию блиц-партий с контролем 5 минут + 1 секунда на ход. Затем в течение 60 минут они играют в «пулю» с контролем 1+1. В случае ничьей начинается тай-брейк из четырех партий 1+1, далее при необходимости играется матч в формате армагеддона.