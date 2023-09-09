Шипов о переходах шахматистов из России: «Не нужно обращать на них пристальное внимание, надо сосредоточиться на наших ближайших резервах»

Сергей Шипов высказался об уехавших из России шахматистах.

«Конечно, я буду следить за многими уехавшими шахматистами, особенно будет интересно посмотреть, как они будут играть против нас. Но, на мой взгляд, обращать на них пристальное внимание не нужно, нам нужно сосредоточиться на наших ближайших резервах, на тех, кто остался.

У нас остались очень сильные игроки: это Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Александр Грищук, Даниил Дубов. Нужно уделять время подрастающему поколению, искать среди него талантливых шахматистов.

Я уверен, что российские шахматы преодолеют все трудности, и наша сборная, когда вернется, будет побеждать и приносить славу стране. Но нужно сделать так, чтобы в ней не было конфликтов, чтобы не было такого, что кто-то не хочет играть. В этом заключается задача нашей шахматной федерации», – рассказал гроссмейстер.