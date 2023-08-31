Карякин о переходе Витюгова в Англию: «Нужно обращать внимание на эту проблему, потому что в какой-то момент у нас не останется членов сборной»

Теги сборная России Сергей Карякин Никита Витюгов Шахматы

Сергей Карякин высказался о переходе Никиты Витюгова в Англию.

Витюгов – двукратный победитель командного чемпионата мира в составе по шахматам.

«Это наша комплексная проблема, о которой я говорю не первый месяц. К сожалению, российские шахматные чиновники не очень прислушиваются к моим словам. А зря, потому что мы регулярно теряем ведущих шахматистов. Если бы это был единичный эпизод, то это была бы не настолько значимая потеря. Очень много ребят ушли.

Нужно обращать внимание на эту проблему, потому что в какой-то момент у нас не останется членов сборной и нам придется выступать вторым составом. Это снижает наш общий шахматный потенциал в стране.

Потеря Никиты Витюгова очень серьезная, потому что он стабильно входит в клуб шахматистов с рейтингом 2700 плюс. Это один из ведущих гроссмейстеров России. Неслучайно он перешел в Англию, потому что он там будет номером один по рейтингу», – рассказал Карякин.

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Albert Bagautdinov
Вроде умный человек, а не видит в чем причина ухода шахматистов. Не видит корень проблем.
+35
-6
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vvild
Ответ Albert Bagautdinov
Вроде умный человек, а не видит в чем причина ухода шахматистов. Не видит корень проблем.
Да не умный он человек, просто в шахматы хорошо играет.
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Останется один член.
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Idacius
Так вроде ниже в новостях директор Федерации шахмат говорил, что пусть уходят. "Бабы новых нарожают".
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Darshan
Ответ гилберт
Останется один член.
Который не играет без флага.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
R Kukhov
Бабы новых нарожают!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Ответ Darshan
Который не играет без флага.
Член без флага, деньги на ветер.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dorokhov Misha
Да что ж ты будешь делать, какая незадача. Порчу навели, что ли.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Darshan
Ответ ArdaTuran
Каспаров тоже был хорошим шахматистом, но ума это ему особого и не прибавило.
Хотя я и настроен оппозиционно, вынужден согласиться - как оппозиционер Каспаров очень часто совсем не адекватен и больше вредит оппозиции.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vvild
И чего это они...
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Safari
Про таких как Карякин, обычно говорят, хоть кол на голове чеши... Через год-два, в стране останутся только титулованные,которым уже не нужны никакие ОИ, ЧМ и Е. А в ком и в чём корень зла, ни ни ни... Нельзя им произносить...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OlegLawyer
В кандалы всех шахматистов
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IlyaGrain
Берите пример с футбола - там 49 человек в сборной 😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Учительгода2020
Забавно здесь то, что сам Карякин когда-то сделал то же самое - перешёл из одной сборной/команды/страны в другую.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Козлов
Как г-н Карякин предлагает решать проблему? "Тащить и не пущать"?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
карабашка
Да что ты?Только догадался?Еще немного напрягись и поймешь почему это происходит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ajvengo
вроде как шахматист он должен с логикой дружить и понимать, что его усилиями в том числе дошли до жизни такой. даже можно сказать, именно его роль как флагмана шахмат убивает шахматы в стране.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sarumian
Останется одна патриотичная каряга.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bukvoed33
А что случилось?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рома Студилов
А что случилось ? С дедом в шахматы поиграешь .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Павлов
Я сейчас не про то, что уходят, а про то, хорошо это, когда твою страну представляет иностранец? Сама суть международных соревнований теряется же. Не помню как зовут, кореец был, перешёл к нам, выиграл кучу медалей за нас на ОИ по конькам, но вот прямо гордости за нас я не испытывал от этого. По мне лучше бронзовая нашего воспитанника, чем золотая гастарбайтера (ведь по сути они таковыми в большинстве и являются).
Это мое сугубо личное мнение.
Может я и не прав.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rdyabin@icloud.com
Вот налил воды, популизма и демагогии наговорил. А единственный смысл в его словах, что нужно видимо ЗАПРЕЩАТЬ НЕ ОТПУСКАТЬ никого, как в совке.
Короче, карякин просто очередная политическая проститутка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArdaTuran
Ответ Albert Bagautdinov
Вроде умный человек, а не видит в чем причина ухода шахматистов. Не видит корень проблем.
Каспаров тоже был хорошим шахматистом, но ума это ему особого и не прибавило.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий