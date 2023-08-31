Карякин о переходе Витюгова в Англию: «Нужно обращать внимание на эту проблему, потому что в какой-то момент у нас не останется членов сборной»

Сергей Карякин высказался о переходе Никиты Витюгова в Англию.

Витюгов – двукратный победитель командного чемпионата мира в составе по шахматам.

«Это наша комплексная проблема, о которой я говорю не первый месяц. К сожалению, российские шахматные чиновники не очень прислушиваются к моим словам. А зря, потому что мы регулярно теряем ведущих шахматистов. Если бы это был единичный эпизод, то это была бы не настолько значимая потеря. Очень много ребят ушли.

Нужно обращать внимание на эту проблему, потому что в какой-то момент у нас не останется членов сборной и нам придется выступать вторым составом. Это снижает наш общий шахматный потенциал в стране.

Потеря Никиты Витюгова очень серьезная, потому что он стабильно входит в клуб шахматистов с рейтингом 2700 плюс. Это один из ведущих гроссмейстеров России. Неслучайно он перешел в Англию, потому что он там будет номером один по рейтингу», – рассказал .