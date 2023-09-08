Исполнительный директор ФШР Ткачев о сменивших гражданство гроссмейстерах: «Только пять из них имели какой-то вес»
В ФШР высказались о сменивших гражданство шахматистах.
Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев заявил, что только пять из сменивших гражданство гроссмейстеров «имели какой-то вес».
«Пока работало это «окно», предоставленное ФИДЕ, правом бесплатного перехода в другую федерацию воспользовались 65 человек, из них 15 гроссмейстеров.
При этом только пять из них, скажем так, имели какой-то вес. Это [Александра] Костенюк, [Никита] Витюгов, [Кирилл] Алексеенко, [Владимир] Федосеев и [Алексей] Сарана. Остальные, при всем уважении, кто-то «сбитый летчик», кто-то совсем неизвестен.
Напомню, что в российском рейтинг-листе официально зарегистрировано 410 тысяч шахматистов, поэтому никакой трагедии нет», – сказал Ткачев.
Россия потеряла 160 шахматистов за 1,5 года. Неужели скоро останется один Карякин?
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