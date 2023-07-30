Вице-президент ФШР о переходах шахматистов: «Проблема действительно существует, из сильнейшей десятки ушло человек пять. Не сомневаюсь, что справимся»

Вице-президент ФШР высказался о переходах российских шахматистов в другие сборные.

30 июля в Баку стартовал Кубок мира по шахматам. Четыре шахматиста, ранее выступавшие за Россию, сыграют на нем под флагами других стран. Алексей Сарана и Александр Предке выступят за Сербию, Владимир Федосеев – за Словению, Александра Костенюк – за Швейцарию.

«Я понимаю, почему происходят те или иные переходы, большинство из них связаны с бытовыми вещами. Без проблем это никогда не происходит, не думаю, что это пройдет без последствий и для них.

Если говорить о тех, кто будет играть на Кубке мира, то я думаю, что больших успехов они не добьются на турнире, но на таких соревнованиях все может быть.

Если говорить о картине в целом, проблема переходов действительно существует, из сильнейшей десятки ушло человек пять, но что касается остальных, то их уход никак не скажется, их заменят другие, а на воспитание новых игроков экстра-класса потребуется время. Я не сомневаюсь, что мы с этим справимся», – сказал Сергей Смагин.

Исполнительный директор ФШР о переходах шахматистов: «Это выглядит каплей в море. Из числа сменивших федерацию только 13 имеют международные звания»