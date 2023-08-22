Горячкина о победе на Кубке мира: «Во время последней партии в классику я даже не допускала, что мне удастся спастись»

Теги Кубок мира суперфинал чемпионата России Александра Горячкина Нургюл Салимова Шахматы

Александра Горячкина прокомментировала свою победу на Кубке мира по шахматам.

Накануне россиянка обыграла в финале представительницу Болгарии Нургюл Салимову.

– В финале, в том числе на тай-брейке, у вас были сложные ситуации. Сильно переживали в эти моменты?

– На тай-брейке я особо не нервничала, но во время последней партии в классику в какой-то момент после контроля меня так хорошо и технично перекатали, что я в целом даже не допускала, что мне удастся спастись.

Но потом соперницу словно подменили, и до 40-го хода у меня словно выигрывал один человек, а после – совершенно другой. И я даже неожиданно осталась с лишней фигурой. Жаль, что она мне не помогла.

– Насколько ценна победа для вас в Кубке мира?

– Две мои мечты из трех в шахматах сбылись. Третья уже никак не сбудется – не буду о ней говорить. Но первые две – это отобраться в мужской Суперфинал (чемпионата России по шахматам) из мужской Высшей лиги, что я сделала.

И теперь осуществилась вторая – выиграть Кубок мира. Потому что в Кубке мира, как мне кажется, сила игры не так важна. Здесь еще должно везти. Должно все сложиться. А везение от тебя никогда не зависит. В этот раз мне повезло.

– За вашими партиями следили огромное количество россиян. Вам писали болельщики? Поддерживали как-то?

– Меня нет в соцсетях, во время турнира я никуда не захожу в интернете и ничего не читаю. Исключительно видела болельщиков здесь, на площадке. И да, их было много – я к такому вниманию не привыкла. Было даже немного некомфортно. 

– Звездой себя еще не чувствуете?

– Я уже давно со звездной болезнью, ха-ха, – ответила Горячкина.

«Студенты уезжают в другую страну – это не предательство. Почему спортсмены не могут?» Лучшая шахматистка мира – наша!

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5 комментариев

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SHawk
Интересно, что это за несбывшаяся мечта?
+2
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СССР цэ европа! - скакал?
Шипова чуть до цугундера не довела)
+1
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NomerSports
Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Шипова чуть до цугундера не довела)
его кто то еще смотрит ?
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Олег Налетов
Ответ NomerSports
его кто то еще смотрит ?
Огромное колличество шахматных болельщиков
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2882
Ответ NomerSports
его кто то еще смотрит ?
Ну больше чем кого бы то еще во время шахматных трансляций.
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