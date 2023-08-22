Горячкина о победе на Кубке мира: «Во время последней партии в классику я даже не допускала, что мне удастся спастись»

Александра Горячкина прокомментировала свою победу на Кубке мира по шахматам.

Накануне россиянка обыграла в финале представительницу Болгарии Нургюл Салимову.

– В финале, в том числе на тай-брейке, у вас были сложные ситуации. Сильно переживали в эти моменты?

– На тай-брейке я особо не нервничала, но во время последней партии в классику в какой-то момент после контроля меня так хорошо и технично перекатали, что я в целом даже не допускала, что мне удастся спастись.

Но потом соперницу словно подменили, и до 40-го хода у меня словно выигрывал один человек, а после – совершенно другой. И я даже неожиданно осталась с лишней фигурой. Жаль, что она мне не помогла.

– Насколько ценна победа для вас в Кубке мира?

– Две мои мечты из трех в шахматах сбылись. Третья уже никак не сбудется – не буду о ней говорить. Но первые две – это отобраться в мужской Суперфинал (чемпионата России по шахматам) из мужской Высшей лиги, что я сделала.

И теперь осуществилась вторая – выиграть Кубок мира. Потому что в Кубке мира, как мне кажется, сила игры не так важна. Здесь еще должно везти. Должно все сложиться. А везение от тебя никогда не зависит. В этот раз мне повезло.

– За вашими партиями следили огромное количество россиян. Вам писали болельщики? Поддерживали как-то?

– Меня нет в соцсетях, во время турнира я никуда не захожу в интернете и ничего не читаю. Исключительно видела болельщиков здесь, на площадке. И да, их было много – я к такому вниманию не привыкла. Было даже немного некомфортно.

– Звездой себя еще не чувствуете?

– Я уже давно со звездной болезнью, ха-ха, – ответила Горячкина.

«Студенты уезжают в другую страну – это не предательство. Почему спортсмены не могут?» Лучшая шахматистка мира – наша!