Сергей Смагин: «Горячкина вытащила тай-брейк на зубах. Есть над чем работать, чтобы дальше бороться за главный титул»

Теги Кубок мира сборная России жен Сергей Смагин Александра Горячкина ТАСС Шахматы

Сергей Смагин высказался о победе Александры Горячкиной на Кубке мира по шахматам.

«Тяжелейший тай-брейк, Горячкина его вытащила прямо на зубах. Первую партию должна была проиграть, еле утащила ноги, но потом получила хороший дебют.

Здесь она просто запутала соперницу, та пропустила короля к проходной пешке, после чего Саша уже добила Салимову. 

Шахматные составляющие уходят на второй план, главное победа. Но есть над чем работать, чтобы дальше бороться за главный титул. Она просто молодец, это выдающееся спортивное достижение», – сказал вице-президент Федерации шахмат России.

Российская шахматистка Александра Горячкина завоевала Кубок мира. Она обыграла на тай-брейке Нургюл Салимову из Болгарии

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