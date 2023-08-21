Александра Горячкина: «Во время финала я не очень хорошо себя чувствовала, поэтому особых эмоций нет. Я просто рада, что турнир закончился»

Россиянка Александра Горячкина высказалась о победе на Кубке мира по шахматам.

«Во время финала я не очень хорошо себя чувствовала в плане здоровья, поэтому особых эмоций сейчас нет. Я просто рада, что турнир закончился.

На тай-брейке я особо не нервничала, но во время последней партии в классику в какой-то момент меня так хорошо и технично перекатали, что я в целом даже не допускала, что мне удастся спастись.

Но потом соперницу словно подменили – до 40-го хода у меня словно выигрывал один человек, а после – совершенно другой. Я даже неожиданно осталась с лишней фигурой. Жаль, что она мне не помогла», – сказала Горячкина.

Российская шахматистка Александра Горячкина завоевала Кубок мира. Она обыграла на тай-брейке Нургюл Салимову из Болгарии