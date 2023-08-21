Аркадий Дворкович: «Горячкина является одной из сильнейших шахматисток мира уже несколько лет. Победа на Кубке мира закономерна»

Теги ФИДЕ Кубок мира Аркадий Дворкович сборная России жен Александра Горячкина ТАСС Нургюл Салимова Шахматы

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович назвал закономерной победу Александра Горячкиной на Кубке мира.

«Александра является одной из сильнейших шахматисток мира уже несколько лет и была одной из фавориток этих соревнований в Баку. Победа скорее закономерна, хотя были и другие великолепные претендентки на победу.

По ходу финала, однако, инициативой владела болгарская шахматистка, но, видимо, не хватило опыта игры на таком высоком уровне. Именно за счет опыта Горячкина взяла верх.

В конце именно терпение россиянки сыграло роль, она понимала, что ничем не рискует, и мучила соперницу, взяла измором.

Объективно уже после дебюта позиция Горячкиной была лучше, и такие позиции защищать сложно, Нургюл устала просто. Хотя весь турнир и финал она провела здорово», – заявил глава Международной шахматной федерации. 

Российская шахматистка Александра Горячкина завоевала Кубок мира. Она обыграла на тай-брейке Нургюл Салимову из Болгарии

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1 комментарий

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Lukaku24
Аркадий, проясните лучше за мужские шахматы!
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