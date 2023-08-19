Сергей Смагин: «Горячкина вполне могла проиграть, если бы напротив была более предприимчивая соперница»

Теги Магнус Карлсен Кубок мира Сергей Смагин Фабиано Каруана Александра Горячкина Рамешбабу Прагнанандха ФШР Ниджат Абасов Нургюл Салимова Шахматы

Сергей Смагин высказался о ничьей Горячкиной в первой партии финала Кубка мира.

Россиянка разошлась миром с болгарской шахматисткой Нургюл Салимовой.

«Все события этой партии были обусловлены дебютом. Саша с ним угадала, но почему-то не пошла на принципиальные продолжения, не взяв вторую пешку. Может, она посчитала, что эндшпиль – это ее стихия и там она переиграет соперницу, но на деле получилась неудачная позиция, пришлось уравнивать.

С одной стороны, она уверенно сделала ничью, но с другой – она вполне могла проиграть, если бы напротив была бы более предприимчивая соперница», – сказал вице-президент ФШР.

В первых полуфинальных партиях мужского турнира Магнус Карлсен победил Ниджата Абасова, Фабиано Каруана сыграл вничью с Рамешбабу Прагнанандхой.

«Каруана пытался давить на молодого индийского шахматиста, но ему не хватило материала для победы.

Что касается Карлсена, он внешне очень легко выиграл, получил преимущество в дебюте и в конце достаточно красиво добил Абасова», – отметил Смагин.

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