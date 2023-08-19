Сергей Смагин: «Горячкина вполне могла проиграть, если бы напротив была более предприимчивая соперница»

Сергей Смагин высказался о ничьей Горячкиной в первой партии финала Кубка мира.

Россиянка разошлась миром с болгарской шахматисткой Нургюл Салимовой.

«Все события этой партии были обусловлены дебютом. Саша с ним угадала, но почему-то не пошла на принципиальные продолжения, не взяв вторую пешку. Может, она посчитала, что эндшпиль – это ее стихия и там она переиграет соперницу, но на деле получилась неудачная позиция, пришлось уравнивать.

С одной стороны, она уверенно сделала ничью, но с другой – она вполне могла проиграть, если бы напротив была бы более предприимчивая соперница», – сказал вице-президент .

В первых полуфинальных партиях мужского турнира победил Ниджата Абасова, сыграл вничью с Рамешбабу Прагнанандхой.

«Каруана пытался давить на молодого индийского шахматиста, но ему не хватило материала для победы.

Что касается Карлсена, он внешне очень легко выиграл, получил преимущество в дебюте и в конце достаточно красиво добил Абасова», – отметил Смагин.