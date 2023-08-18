Сергей Смагин: «Горячкина – безусловный фаворит финала Кубка мира. С Салимовой ей удобнее играть, чем с Музычук»
Сергей Смагин считает Александру Горячкину фаворитом финала Кубка мира.
В финале россиянка сыграет с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой. В полуфинале Салимова победила на тай-брейке украинку Анну Музычук.
«Тай-брейк у Музычук и Салимовой получился зубодробительным. Я думаю, что Горячкиной с Салимовой удобнее играть, чем с Музычук.
По игре она безусловный фаворит, мне кажется по стилю Салимова хорошо подходит Горячкиной.
Александра демонстрирует очень солидную игру, надеюсь, она сможет победить, но Кубок мира всегда может преподнести сюрпризы», – сказал гроссмейстер.
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