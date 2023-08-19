Кубок мира (жен). Финал. Горячкина сыграет белыми в первой партии с Салимовой

19 августа пройдет первая партия финала женского Кубка мира по шахматам.

Кубок мира по шахматам

Баку, Азербайджан

Женщины

Финал

Первая партия

Начало – в 14.00 по московскому времени.

Александра Горячкина (Россия) – Нургюл Салимова (Болгария)

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Матчи состоят из двух партий с контролем ФИДЕ (90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход). В случае равного результата играется тай-брейк.