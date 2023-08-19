Кубок мира (жен). Финал. Горячкина сыграет белыми в первой партии с Салимовой

Теги результаты Кубок мира Александра Горячкина Нургюл Салимова Шахматы

19 августа пройдет первая партия финала женского Кубка мира по шахматам.

Кубок мира по шахматам

Баку, Азербайджан

Женщины

Финал

Первая партия

Начало – в 14.00 по московскому времени.

Александра Горячкина (Россия) – Нургюл Салимова (Болгария)

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Матчи состоят из двух партий с контролем ФИДЕ (90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход). В случае равного результата играется тай-брейк.

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