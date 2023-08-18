Сергей Шипов: «В шахматном мире все вздохнули с облегчением, когда стало ясно, что наши шахматисты не сыграют с украинскими»

Теги ФИДЕ Кубок мира Сергей Шипов Анна Музычук Александра Горячкина Нургюл Салимова Шахматы

Сергей Шипов высказался о невыходе украинки Анны Музычук в финал Кубка мира.

Музычук уступила болгарской шахматистке Нургюл Салимовой на тай-брейке в 1/2 финала.

Ранее в финал вышла россиянка Александра Горячкина.

«Конечно, в шахматном мире все вздохнули с облегчением, когда стало ясно, что наши шахматисты не сыграют с украинскими. ФИДЕ удалось избежать нешахматных страстей. Некоторые горячие политики, скандалисты мечтали о такой встрече, но она не состоится. Теперь шахматный мир может спокойно следить за оставшейся частью Кубка мира, не отвлекаясь на политику.

В шахматном плане было бы интересно посмотреть на встречу между Горячкиной и Музычук. Это две высококлассные шахматистки, но Салимова играла очень здорово на тай-брейке и заслуженно вышла в финал», – сказал Шипов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий