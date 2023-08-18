Сергей Шипов: «В шахматном мире все вздохнули с облегчением, когда стало ясно, что наши шахматисты не сыграют с украинскими»

Сергей Шипов высказался о невыходе украинки Анны Музычук в финал Кубка мира.

Музычук уступила болгарской шахматистке на тай-брейке в 1/2 финала.

Ранее в финал вышла россиянка .

«Конечно, в шахматном мире все вздохнули с облегчением, когда стало ясно, что наши шахматисты не сыграют с украинскими. ФИДЕ удалось избежать нешахматных страстей. Некоторые горячие политики, скандалисты мечтали о такой встрече, но она не состоится. Теперь шахматный мир может спокойно следить за оставшейся частью Кубка мира, не отвлекаясь на политику.

В шахматном плане было бы интересно посмотреть на встречу между Горячкиной и . Это две высококлассные шахматистки, но Салимова играла очень здорово на тай-брейке и заслуженно вышла в финал», – сказал .