Карпов о Горячкиной: «Горжусь, что из моей школы выходят такие талантливые шахматистки. Саша – прекрасная ученица»

Теги Кубок мира Анатолий Карпов Анна Музычук Александра Горячкина Шахматы

Анатолий Карпов высказался об успехе Александры Горячкиной на Кубке мира.

Российская шахматистка вышла в финал турнира, превзойдя китаянку Тань Чжунъи по результатам двух партий.

«Молодец, дай Бог ей здоровья, успеха. Саша – ученица полярной шахматной школы Карпова в Салехарде. Горжусь, что из моей школы выходят такие талантливые шахматистки. Не только я, но и весь Салехард гордится. Саша – прекрасная ученица.

Главное, чтобы она нашла в себе силы и относилась ко всему серьезно. В следующем туре Саша может встретится с украинской шахматисткой Анной Музычук, которая становилась чемпионкой мира. Она серьезная соперница. Саше надо подготовиться как следует», – сказал 12-й чемпион мира.

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