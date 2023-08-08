Тренер Непомнящего о Кубке мира: «Я верю в Яна, который прибавляет круг от круга»

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин оценил выступление шахматиста на Кубке мира в Баку.

Накануне в 1/32 финала Непомнящий обыграл азербайджанца Рауфа Мамедова на тай-брейке.

«Ян уверенно сыграл черным цветом на тай-брейке и сразу перехватил инициативу. Давил как по времени, так и по позиции. Потом уже белым цветом контролировал ситуацию и уверенно в целом выиграл.

Следующий соперник Яна – талантливый представитель индийской молодежи Сарин. Он представляет серьезную опасность, и в целом он непростой соперник. Но я верю в Яна, который прибавляет круг от круга. У него хорошие шансы, особенно белым цветом.

Предстоящий круг вообще станет битвой поколений. Когда ветераны, Непомнящий, Магнус Карлсен, Хикару Накамура, будут биться с талантливой молодежью», – сказал тренер Владимир Поткин.