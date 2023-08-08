Тренер Непомнящего о Кубке мира: «Я верю в Яна, который прибавляет круг от круга»

Теги Магнус Карлсен Ян Непомнящий Хикару Накамура Владимир Поткин Рауф Мамедов Нихал Сарин Шахматы

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин оценил выступление шахматиста на Кубке мира в Баку.

Накануне в 1/32 финала Непомнящий обыграл азербайджанца Рауфа Мамедова на тай-брейке.

«Ян уверенно сыграл черным цветом на тай-брейке и сразу перехватил инициативу. Давил как по времени, так и по позиции. Потом уже белым цветом контролировал ситуацию и уверенно в целом выиграл. 

Следующий соперник Яна – талантливый представитель индийской молодежи Сарин. Он представляет серьезную опасность, и в целом он непростой соперник. Но я верю в Яна, который прибавляет круг от круга. У него хорошие шансы, особенно белым цветом.

Предстоящий круг вообще станет битвой поколений. Когда ветераны, Непомнящий, Магнус Карлсен, Хикару Накамура, будут биться с талантливой молодежью», – сказал тренер Владимир Поткин.

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