Илья Городецкий: «Карлсен – фаворит номер один на Кубке мира. Но состав вообще великолепный: Дуда, Каруана, Непомнящий – любой из них может взять титул»

Экс-руководитель онлайн-комиссии ФИДЕ рассказал, кого считает фаворитами Кубка мира в Баку .

– Уже на стадии 1/64 финала некоторые шахматисты из топ-10, например, , и , отложили проход до тай-брейка. Стоит ли этому удивляться?

– Нет, это абсолютно нормально. Совсем слабые по мировым меркам шахматисты отсеялись еще в 1/128, дальше в матче из двух партий выиграть в «основное время» будет не так уж и просто.

Думаю, что более сильные шахматисты при счете 1:1 скорее расстраиваются, что потеряли несколько пунктов рейтинга. А что касается исхода всего матча, то на тай-брейке их более высокий уровень, скорее всего, все равно скажется.

Вот если кто-то проиграет в классической партии и вылетит, а именно такая беда и приключилась в четверг с хозяином поля и Нодирбеком Абдуссаторовым из Узбекистана – то это да, сенсация, а 1:1 – обычная история.

– , при всей своей мощи, еще ни разу не выигрывал Кубок мира (лучшее достижение – 3-е место в 2021-м). Есть ли у него особый настрой на этот турнир?

– Турнир проходит по нокаут-системе, роль случайности возрастает. К тому же Магнус несколько Кубков мира пропустил, да и спортивной мотивации на этот турнир у него часто не было – люди бьются за выход в Турнир претендентов, а он играл, уже будучи чемпионом мира, турнир претендентов его не интересовал.

Так что, во-первых, это просто совпадение, что он еще ни разу не брал Кубок мира, а во-вторых, элемент случайности, который на таких турнирах гораздо выше.

На этом турнире Магнус – фаворит номер один; это всегда так, если его имя есть в списке участников. Но состав вообще собрался великолепный, из топов отказались единицы (в их числе чемпион мира Дин Лижэнь): приехали и действующий победитель Кубка Мира Ян-Кшиштоф Дуда, и Фабиано Каруана, и Ян Непомнящий, уже выигравший свой первый матч.

Любой из них может взять титул. Ну, и не стоит забывать, что при поддержке местной торсиды очень неплохие шансы и у Раджабова, который выиграл этот турнир в 2019-м году в Ханты-Мансийске. Мамедьярова я тоже считал одним из фаворитов, но он, видимо, не справился с нервным напряжением, – сказал Илья Городецкий.